Activision возвращает официальную лигу Call of Duty
Фото © Activision
Следующий турнир пройдёт в 2018 году. Его призовой фонд составит 4,2 миллиона долларов.
В январе 2018 года на арене MLG в Колумбусе, штат Огайо, пройдёт новый сезон Call of Duty World Pro League. Лига состоит из двух групп по восемь команд — они будут соревноваться в LAN-турнире.
Следующий турнир по Call of Duty пройдёт в 2018 году
Фото © Activision
В чемпионате принимать участие будут 32 команды. Призовой фонд составит 1,5 миллиона долларов. Также Activision планирует провести ещё несколько турниров с суммарным призовым фондом 2,7 миллиона долларов.
В этом году подобный турнир проходил 13 августа. Организаторы разыграли четыре миллиона долларов.