Activision возвращает официальную лигу Call of Duty

Следующий турнир пройдёт в 2018 году. Его призовой фонд составит 4,2 миллиона долларов.

В январе 2018 года на арене MLG в Колумбусе, штат Огайо, пройдёт новый сезон Call of Duty World Pro League. Лига состоит из двух групп по восемь команд — они будут соревноваться в LAN-турнире.

Следующий турнир по Call of Duty пройдёт в 2018 году Фото © Activision

В чемпионате принимать участие будут 32 команды. Призовой фонд составит 1,5 миллиона долларов. Также Activision планирует провести ещё несколько турниров с суммарным призовым фондом 2,7 миллиона долларов.