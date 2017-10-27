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Опубликовано 27 октября 2017, 14:06

Activision возвращает официальную лигу Call of Duty

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Следующий турнир пройдёт в 2018 году. Его призовой фонд составит 4,2 миллиона долларов.

В январе 2018 года на арене MLG в Колумбусе, штат Огайо, пройдёт новый сезон Call of Duty World Pro League. Лига состоит из двух групп по восемь команд — они будут соревноваться в LAN-турнире.

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Следующий турнир по Call of Duty пройдёт в 2018 году

Фото © Activision

В чемпионате принимать участие будут 32 команды. Призовой фонд составит 1,5 миллиона долларов. Также Activision планирует провести ещё несколько турниров с суммарным призовым фондом 2,7 миллиона долларов.

В этом году подобный турнир проходил 13 августа. Организаторы разыграли четыре миллиона долларов.

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Сергей Сурепин
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