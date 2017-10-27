Киберспортсмена исключили из команды по League of Legends после избиения девушки

В настоящий момент профессиональный игрок находится под следствием из-за драки на стриме.

Киберспортсмен из Китая Ли Вей Юн, известный под псевдонимом Vasilii, вёл прямую трансляцию матча и после проигрыша начал избивать свою девушку. Игрока задержала полиция.

Профессиональный игрок в League of Legends избил свою девушку Фото © Twitter/@LMQtcVasilii

После этого инцидента киберспортсмена исключили из команды Newbee. Он был её частью с мая 2017 года.