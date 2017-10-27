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Регион
Опубликовано 27 октября 2017, 13:06

Киберспортсмена исключили из команды по League of Legends после избиения девушки

Фото &copy; Twitter/@LMQtcVasilii

Фото © Twitter/@LMQtcVasilii

В настоящий момент профессиональный игрок находится под следствием из-за драки на стриме.

Киберспортсмен из Китая Ли Вей Юн, известный под псевдонимом Vasilii, вёл прямую трансляцию матча и после проигрыша начал избивать свою девушку. Игрока задержала полиция.

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Профессиональный игрок в League of Legends избил свою девушку

Фото © Twitter/@LMQtcVasilii

После этого инцидента киберспортсмена исключили из команды Newbee. Он был её частью с мая 2017 года.

В настоящий момент китаец находится под следствием. Представители киберспортивной лиги League of Legends заявили о том, что в сообществе игроков нет места насилию.

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Сергей Сурепин
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