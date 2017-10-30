Трансгендер-Bratz: Я уменьшаю размер ступни по китайскому методу

Лайф уже писал о 21-летнем Доусоне Джолине из Австралии, который удалил себе пупок, чтобы быть похожим на куклу Bratz. Впреди операция по смене пола, а также хирургическое уменьшение ноги. Но пока Джолин решил прибегнуть к традиционным китайским методам.

A post shared by Jolene (@jolene.dawson) on Sep 25, 2017 at 4:12pm PDT

В личном интервью изданию Mail Online Джолин признался, что с детства мечтает о 38-м размере ноги — сейчас у него 42-й.

A post shared by Jolene (@jolene.dawson) on Jul 17, 2017 at 8:59pm PDT

Я начал связывать свои ноги виниловой лентой, когда мне было 16 лет и купил пару действительно хороших туфель Доусон Джолин

Доусон признался, что пересмотрел кучу видеороликов, как пожилые китайские женщины связывают свои ноги. Но даже для такого отчаянного человека китайские методы показались настоящей пыткой.

Я посмотрел, как пожилые китайские женщины связывают свои ноги: это чересчур! Я не такой экстремальный, как они! Я делаю перерывы между ношением каблуков, чтобы поддерживать здоровье ног! Доусон Джолин

Доусон загибает четыре пальца под стопу, а большой палец оставляет снаружи. Затем перевязывает их виниловой лентой, и примерно через 30 минут они немеют. "Пальцы становятся похожими на маленькие кусочки ступни и совсем не чувствуются", — делится Доусон.

Это не так больно, как люди думают, потому что через некоторое время пальцы немеют... Доусон Джолин

A post shared by Jolene (@jolene.dawson) on Aug 31, 2017 at 1:45am PDT