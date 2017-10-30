Трансгендер-Bratz: Я уменьшаю размер ступни по китайскому методу
21-летний Доусон Джолин ещё не сделал операцию по смене пола. Однако ему не терпится скорее стать женщиной, и для этого он использует подручные материалы. В этот раз он решил уменьшить размер ступни с 42-го размера до 38-го с помощью одной виниловой ленты.
Лайф уже писал о 21-летнем Доусоне Джолине из Австралии, который удалил себе пупок, чтобы быть похожим на куклу Bratz. Впреди операция по смене пола, а также хирургическое уменьшение ноги. Но пока Джолин решил прибегнуть к традиционным китайским методам.
В личном интервью изданию Mail Online Джолин признался, что с детства мечтает о 38-м размере ноги — сейчас у него 42-й.
Я начал связывать свои ноги виниловой лентой, когда мне было 16 лет и купил пару действительно хороших туфель
Доусон признался, что пересмотрел кучу видеороликов, как пожилые китайские женщины связывают свои ноги. Но даже для такого отчаянного человека китайские методы показались настоящей пыткой.
Я посмотрел, как пожилые китайские женщины связывают свои ноги: это чересчур! Я не такой экстремальный, как они! Я делаю перерывы между ношением каблуков, чтобы поддерживать здоровье ног!
Доусон загибает четыре пальца под стопу, а большой палец оставляет снаружи. Затем перевязывает их виниловой лентой, и примерно через 30 минут они немеют. "Пальцы становятся похожими на маленькие кусочки ступни и совсем не чувствуются", — делится Доусон.
Это не так больно, как люди думают, потому что через некоторое время пальцы немеют...
Доусон рассказал о своём уходе за ногами после каблуков: он делает минимум 15-минутный массаж и педикюр.