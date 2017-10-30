Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября 2017, 02:15

Трансгендер-Bratz: Я уменьшаю размер ступни по китайскому методу

21-летний Доусон Джолин ещё не сделал операцию по смене пола. Однако ему не терпится скорее стать женщиной, и для этого он использует подручные материалы. В этот раз он решил уменьшить размер ступни с 42-го размера до 38-го с помощью одной виниловой ленты.

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; Instgram/jolene.dawson// Wikimedia Commons
Коллаж © L!FE. Фото © Instgram/jolene.dawson// Wikimedia Commons

Лайф уже писал о 21-летнем Доусоне Джолине из Австралии, который удалил себе пупок, чтобы быть похожим на куклу Bratz. Впреди операция по смене пола, а также хирургическое уменьшение ноги. Но пока Джолин решил прибегнуть к традиционным китайским методам.

A post shared by Jolene (@jolene.dawson) on

В личном интервью изданию Mail Online Джолин признался, что с детства мечтает о 38-м размере ноги — сейчас у него 42-й.

A post shared by Jolene (@jolene.dawson) on

Я начал связывать свои ноги виниловой лентой, когда мне было 16 лет и купил пару действительно хороших туфель

Доусон Джолин

Доусон признался, что пересмотрел кучу видеороликов, как пожилые китайские женщины связывают свои ноги. Но даже для такого отчаянного человека китайские методы показались настоящей пыткой.

View post on imgur.com

Я посмотрел, как пожилые китайские женщины связывают свои ноги: это чересчур! Я не такой экстремальный, как они! Я делаю перерывы между ношением каблуков, чтобы поддерживать здоровье ног!

Доусон Джолин

View post on imgur.com
View post on imgur.com

Доусон загибает четыре пальца под стопу, а большой палец оставляет снаружи. Затем перевязывает их виниловой лентой, и примерно через 30 минут они немеют. "Пальцы становятся похожими на маленькие кусочки ступни и совсем не чувствуются", — делится Доусон.

View post on imgur.com

Это не так больно, как люди думают, потому что через некоторое время пальцы немеют...

Доусон Джолин

A post shared by Jolene (@jolene.dawson) on

Доусон рассказал о своём уходе за ногами после каблуков: он делает минимум 15-минутный массаж и педикюр.

BannerImage
Алина Хохлова
  • Статьи
  • лгбт
  • Лайфхаки
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar