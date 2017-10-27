Госдума в первом чтении одобрила проект бюджета на 2018 год

По плану законодателей, расходы федерального бюджета в 2018 году не превысят 16,529 трлн рублей, а доходы составят 15,257 трлн.

Депутаты Госдумы РФ утвердили проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы. Документ принят в первом чтении. За него отдали голоса 350 парламентариев, против оказались 61.

Согласно проекту, в 2018 году дефицит бюджета сократят до 1,4% ВВП (1,271 трлн рублей), против прошлогоднего 2,1% ВВП. В 2019 и 2020 годах дефицит составит менее 1% ВВП (819,1 млрд рублей и 870 млрд рублей соответственно).

— Проект бюджета был подготовлен в период, когда мы прошли сложный для страны отрезок времени, когда снижались темпы роста экономики, когда снижались реальные доходы населения, — отметил глава Минфина Антон Силуанов.

По словам министра, именно благодаря сокращению дефицита бюджета, будет решён вопрос понижения инфляции и ставок в российской экономике.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2018 году составят 15,257 трлн рублей. К следующему 2019 году цифра вырастет до 15,554 трлн рублей, а в 2020 году — 16,285 трлн рублей.