ЮНЕСКО наградило Терешкову медалью за вклад в изучение космоса

ЮНЕСКО вручило медаль первой женщине-космонавту Валентине Терешковой за достижения в области исследования космоса. Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире организации в Париже.

По словам самой Терешковой, это особенная награда для неё. Она также подчеркнула, что изучение космоса должно сплотить людей по всему миру.