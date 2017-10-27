ЮНЕСКО наградило Терешкову медалью за вклад в изучение космоса
Валентина Терешкова. Фото: © РИА Новости
ЮНЕСКО вручило медаль первой женщине-космонавту Валентине Терешковой за достижения в области исследования космоса. Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире организации в Париже.
По словам самой Терешковой, это особенная награда для неё. Она также подчеркнула, что изучение космоса должно сплотить людей по всему миру.
Валентина Терешкова совершила свой космический полёт 16 июня 1963 года на корабле "Восток-6". В космосе она провела почти трое суток, осуществив 48 оборотов вокруг Земли. Терешкова является не только первой женщиной-космонавтом, но и единственной женщиной в мире, совершившей космический полёт в одиночку.