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Регион
Опубликовано 28 октября 2017, 04:09

Шотландия и Корсика поддержали независимость Каталонии

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Yves Herman

Фото: © REUTERS/Yves Herman

Ранее противоположное мнение относительно отделения Каталонии от Испании выразили представители Евросоюза, Мексики и Турции.

Правительство Шотландии заявило, что уважает и понимает решение каталонского руководства объявить независимость региона от Испании. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам министра культуры, туризма и иностранных дел Шотландии Фионы Хислоп, жители Каталонии должны обладать способностью определять своё будущее. Также она призвала власти Испании к процессу диалога, чтобы скорее разрешить возникший кризис.

К решению поддержать Каталонию присоединилась и французская Корсика. Председатель региональной ассамблеи Жан-Ги Таламони в своём "твиттере" сообщил, что солидарен с руководством Каталонии. Также он выразил сожаление, что такое историческое событие проходит в атмосфере повышенной напряжённости.

— Мы приветствуем рождение Республики Каталонии и выражаем нашу солидарность с её правительством и народом, — написал Таламони.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии одобрил резолюцию, которая предусматривает провозглашение независимой от Испании республики. Основанием для этого стал референдум, который состоялся 1 октября. Власти Испании его не признали.

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Анна Пономаренко
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