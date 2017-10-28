Шотландия и Корсика поддержали независимость Каталонии

Ранее противоположное мнение относительно отделения Каталонии от Испании выразили представители Евросоюза, Мексики и Турции.

Правительство Шотландии заявило, что уважает и понимает решение каталонского руководства объявить независимость региона от Испании. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам министра культуры, туризма и иностранных дел Шотландии Фионы Хислоп, жители Каталонии должны обладать способностью определять своё будущее. Также она призвала власти Испании к процессу диалога, чтобы скорее разрешить возникший кризис.

К решению поддержать Каталонию присоединилась и французская Корсика. Председатель региональной ассамблеи Жан-Ги Таламони в своём "твиттере" сообщил, что солидарен с руководством Каталонии. Также он выразил сожаление, что такое историческое событие проходит в атмосфере повышенной напряжённости.

— Мы приветствуем рождение Республики Каталонии и выражаем нашу солидарность с её правительством и народом, — написал Таламони.

Tous les démocrates européens doivent soutenir un peuple qui ne demande qu'à exercer librement ses droits. Visca #Catalunya! pic.twitter.com/KzJl5nbxFf — Jean-Guy Talamoni (@JeanGuyTalamoni) 27 октября 2017 г.