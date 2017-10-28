Современный Робинзон Крузо. Россиянина нашли на необитаемом острове в Европе
Горе-путешественник два дня прожил на небольшом клочке Земли, выложив на нём надпись "Помогите" из мха.
В Швеции в эти дни развернулась настоящая спасательная операция, причиной которой стало исчезновение россиянина. Он два дня провёл на небольшом кусочке земли у берегов этой страны. Потерялся горе-путешественник в ночь на среду, а нашли его вечером пятницы, 27 октября. Об этом сообщает телеканал SVT.
Мужчина купил небольшую парусную лодку в Швеции и решил доплыть на ней от Стокгольма до Испании. В среду тревогу подняли родственники путешественника, когда не смогли выйти с ним на связь.
После двух дней поисков спасатели обнаружили обломки лодки и личные вещи россиянина у одного из островков. Однако его самого там не было. Поиски продолжились и вскоре он был обнаружен неподалёку. Мужчина выложил из мха надпись Help ("Помогите").
Оказалось, что мужчина после крушения вплавь добрался до ближайшего островка, преодолев по холодной воде около трёх километров. После обнаружения его сразу доставили в больницу, однако помощь не понадобилась.
— Это невероятно. Мы были очень удивлены, что всё прошло хорошо. Это похоже на современную историю Робинзона Крузо, — сказали в спасательной службе Швеции.