Современный Робинзон Крузо. Россиянина нашли на необитаемом острове в Европе

Горе-путешественник два дня прожил на небольшом клочке Земли, выложив на нём надпись "Помогите" из мха.

В Швеции в эти дни развернулась настоящая спасательная операция, причиной которой стало исчезновение россиянина. Он два дня провёл на небольшом кусочке земли у берегов этой страны. Потерялся горе-путешественник в ночь на среду, а нашли его вечером пятницы, 27 октября. Об этом сообщает телеканал SVT.

Фото ©sjofartsverket

Мужчина купил небольшую парусную лодку в Швеции и решил доплыть на ней от Стокгольма до Испании. В среду тревогу подняли родственники путешественника, когда не смогли выйти с ним на связь.

После двух дней поисков спасатели обнаружили обломки лодки и личные вещи россиянина у одного из островков. Однако его самого там не было. Поиски продолжились и вскоре он был обнаружен неподалёку. Мужчина выложил из мха надпись Help ("Помогите").

Фото ©sjofartsverket

Оказалось, что мужчина после крушения вплавь добрался до ближайшего островка, преодолев по холодной воде около трёх километров. После обнаружения его сразу доставили в больницу, однако помощь не понадобилась.

Фото ©sjofartsverket