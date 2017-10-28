Зюганов считает хамством предложение Собчак убрать Ленина с Красной площади

— Трагично для страны, когда появляются Ксении и им подобные, которые не уважают волю великой страны, — заявил он в интервью RT. — Кроме безобразия и хамства, я в этом ничего не вижу. Они не уважают ни свою страну, ни своих предков. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — "страна генетического отребья", то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади.