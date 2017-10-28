Зюганов считает хамством предложение Собчак убрать Ленина с Красной площади
Забальзамированное тело В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади. Фото: © РИА Новости/Олег Ласточкин
По его мнению, поддерживающие эту инициативу люди не уважают ни свою страну, ни своих предков.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал откровенным хамством и безобразием намерение телеведущей Ксении Собчак в случае её победы на выборах президента в 2018 года убрать тело Ленина с Красной площади.
— Трагично для страны, когда появляются Ксении и им подобные, которые не уважают волю великой страны, — заявил он в интервью RT. — Кроме безобразия и хамства, я в этом ничего не вижу. Они не уважают ни свою страну, ни своих предков. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — "страна генетического отребья", то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади.
Коммунист подчеркнул, что выступать с подобными высказываниями в преддверии 100-летия Октябрьской революции — провокация малограмотного человека.
Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о своём намерении баллотироваться на выборах президента РФ, в случае победы своим первым указом намерена убрать тело Ленина с Красной площади. Он заявила, что "труп человека" на главной площади страны — это проявление Средневековья.