До 300 тысяч человек могут погибнуть в первые дни войны на Корейском полуострове

Конфликт затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы. В войну могут быть втянуты Япония, Китай, Россия и США.

От 30 до 300 тысяч человек могут погибнуть в случае возобновления вооружённого конфликта на Корейском полуострове в первые дни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад исследовательской службы Конгресса США.

Такое число жертв возможно, даже если не будет задействовано ядерное оружие. А в целом конфликт затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы. Исследователи сделали такой вывод, исходя из возможностей северокорейской артиллерии выпускать по десять тысяч снарядов в минуту.

В Конгрессе США предположили, что в конфликт могут быть втянуты ещё Япония, Россия, Китай и даже Соединённые Штаты. При таком повороте Вашингтон рискует также быть втянутым в войну с КНР.

В исследовании отметили, что реакция Пекина будет представлять, возможно, самый существенный геополитический вопрос, который возникнет в результате вооружённого конфликта на полуострове.

В начале октября этого года исследователи уже публиковали свои оценки, просчитывающие урон, при возникновении ядерного конфликта между КНДР, Южной Кореей и Японией. По их смелым предположениям погибнуть должно 2,2 миллиона человек, а получить различные травмы около 7,7 миллиона.