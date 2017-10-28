Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября 2017, 15:06

Неизвестные обстреляли дом начальника полиции Вестероса

Так называется город и административный центр лена в Швеции с населением примерно в 100 тысяч человек.

Минувшей ночью неизвестные обстреляли дом начальника полиции города Вестерос в Швеции. Они выпустили около двух десятков пуль по зданию из автоматического оружия, сообщил телеканал SVT.

Во время инцидента полицейский и его семья спали в доме, но не пострадали. Всех их перевели в безопасное место.

Глава Государственной полиции города Дан Элиассон назвал покушение атакой на всё общество. Он отметил, что таким образом трусливые люди пытаются добраться до тех, кто борется за безопасность народа.

— Я прослежу за тем, чтобы в регион было направлено достаточно ресурсов для задержания и наказания виновных, — отметил он.

Напомним, что это не первое посягательство на стражей порядка в Швеции в этом году. В феврале 2017-го в пригороде Тэбю была подорвана машина начальника города Уппсала, а в ночь на 18 октября у входа в полицейский участок в Хельсингборге произошёл взрыв. Никто при этом не пострадал, однако зданию был нанесён значительный ущерб.

Россиянам название города Вестерос больше знакомо по фильму "Игра престолов", где так именуется один из континентов.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Швеция
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar