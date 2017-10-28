Неизвестные обстреляли дом начальника полиции Вестероса

Так называется город и административный центр лена в Швеции с населением примерно в 100 тысяч человек.

Минувшей ночью неизвестные обстреляли дом начальника полиции города Вестерос в Швеции. Они выпустили около двух десятков пуль по зданию из автоматического оружия, сообщил телеканал SVT.

Во время инцидента полицейский и его семья спали в доме, но не пострадали. Всех их перевели в безопасное место.

Глава Государственной полиции города Дан Элиассон назвал покушение атакой на всё общество. Он отметил, что таким образом трусливые люди пытаются добраться до тех, кто борется за безопасность народа.

— Я прослежу за тем, чтобы в регион было направлено достаточно ресурсов для задержания и наказания виновных, — отметил он.

Напомним, что это не первое посягательство на стражей порядка в Швеции в этом году. В феврале 2017-го в пригороде Тэбю была подорвана машина начальника города Уппсала, а в ночь на 18 октября у входа в полицейский участок в Хельсингборге произошёл взрыв. Никто при этом не пострадал, однако зданию был нанесён значительный ущерб.