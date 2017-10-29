В Госдуме назвали смешным заявление Киева об угрозе от российских подлодок

Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отреагировал на слова украинского генерала о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину при помощи подводных лодок. Депутат подчеркнул, что для подобных заявлений нет никаких оснований, а сами они смешны и непрофессиональны.

— Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана. У них (У Украины. — Прим. ред.) нет сил и средств, способных элементарно перемещаться по морю. Всё, что у них осталось, — это жалкое наследие 60-х и 70-х годов, Советского Союза, — заявил РИА "Новости" Владимир Шаманов.

По мнению парламентария, угрозу украинской армии представляет прежде всего пьянство среди их солдат, которое приобрело внушительный размах.

— Они сами себя развалят тем пьянством, которое у них процветает, по докладу их же военного прокурора, и исходя из того, что в армии собрали весь сброд из националистов и прочих ура-патриотов. Поэтому у них другие задачи: грабить, наживаться, — отметил депутат.