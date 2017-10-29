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Регион
Опубликовано 29 октября 2017, 11:20

Популярный российский стример World of Tanks скончался, отмечая победу в игре

Мужчина умер от кровопотери после того, как задел дверцу стеклянного шкафа. В результате у него была перерезана артерия.

Полиция города Юрга Кемеровской области обнаружила тело популярного российского стримера в World of Tanks Сергея Аксёнова. Как сообщает Ura.ru, мужчина скончался, отмечая победу в игре, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Сергей Аксёнов. Скриншот видео SergAksenov/YouTube

Сергей Аксёнов. Скриншот видео SergAksenov/YouTube

По данным врачей, шатаясь, Аксёнов задел дверцу стеклянного шкафа и разлетевшиеся осколки перерезали мужчине артерию. Как следствие, он умер от кровопотери до приезда скорой помощи.

"Лучший танковый командир", как его называли в игровом сообществе, вёл блог на YouTube, где публиковал видеоролики с комментариями к игре.

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Алиса Донченко
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