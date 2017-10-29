Популярный российский стример World of Tanks скончался, отмечая победу в игре
Мужчина умер от кровопотери после того, как задел дверцу стеклянного шкафа. В результате у него была перерезана артерия.
Полиция города Юрга Кемеровской области обнаружила тело популярного российского стримера в World of Tanks Сергея Аксёнова. Как сообщает Ura.ru, мужчина скончался, отмечая победу в игре, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Сергей Аксёнов. Скриншот видео SergAksenov/YouTube
По данным врачей, шатаясь, Аксёнов задел дверцу стеклянного шкафа и разлетевшиеся осколки перерезали мужчине артерию. Как следствие, он умер от кровопотери до приезда скорой помощи.
"Лучший танковый командир", как его называли в игровом сообществе, вёл блог на YouTube, где публиковал видеоролики с комментариями к игре.