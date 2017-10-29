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Регион
Опубликовано 29 октября 2017, 19:59

В КПРФ раскритиковали слова Собчак о Сталине

Иосиф Сталин. Фото: &copy;РИА Новости

Иосиф Сталин. Фото: ©РИА Новости

Ранее телеведущая заявила, что советский лидер отбросил развитие России на сто лет назад.

Телеведущая Ксения Собчак не воспринимает верно исторические факты или же "выдаёт желаемое за действительное", говоря о роли Сталина в истории России. Об этом заявил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

— Если всё это — научный прогресс, сотни новых исследовательских институтов, сотни новых учебных институтов, ликвидация неграмотности, культурный прорыв, индустриализация — если всё это означает "отбросил назад страну", то Ксения просто настолько не в ладах с фактами или настолько выдаёт желаемое ей за действительное, что просто всерьёз это обсуждать невозможно, — цитирует его слова РИА "Новости".

Парламентарий отметил, что во времена Сталина в стране построили 360 новых городов и создали девять тысяч предприятий, благодаря чему впоследствии появилась военная техника, способная конкурировать с немецкой техникой.

— На армию Гитлера работала вся континентальная Европа, — подчеркнул Новиков, добавив, что, даже несмотря на Вторую мировую войну, Советскому Союзу удалось догнать в разработке атомного оружия США, защитив тем самым нашу страну и мир от третьей мировой.

Напомним, заявившая о намерении баллотироваться в президенты телеведущая написала на своей странице в "Инстаграме", что Иосиф Сталин отбросил Россию на столетие назад. Помимо того, она назвала советского лидера кровавым палачом.

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Алиса Донченко
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