В КПРФ раскритиковали слова Собчак о Сталине

Ранее телеведущая заявила, что советский лидер отбросил развитие России на сто лет назад.

Телеведущая Ксения Собчак не воспринимает верно исторические факты или же "выдаёт желаемое за действительное", говоря о роли Сталина в истории России. Об этом заявил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

— Если всё это — научный прогресс, сотни новых исследовательских институтов, сотни новых учебных институтов, ликвидация неграмотности, культурный прорыв, индустриализация — если всё это означает "отбросил назад страну", то Ксения просто настолько не в ладах с фактами или настолько выдаёт желаемое ей за действительное, что просто всерьёз это обсуждать невозможно, — цитирует его слова РИА "Новости".

Парламентарий отметил, что во времена Сталина в стране построили 360 новых городов и создали девять тысяч предприятий, благодаря чему впоследствии появилась военная техника, способная конкурировать с немецкой техникой.

— На армию Гитлера работала вся континентальная Европа, — подчеркнул Новиков, добавив, что, даже несмотря на Вторую мировую войну, Советскому Союзу удалось догнать в разработке атомного оружия США, защитив тем самым нашу страну и мир от третьей мировой.