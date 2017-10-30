МОК назвал условия для включения киберспорта в Олимпийские игры

28 октября прошёл олимпийский саммит в швейцарском городе Лозанне. Международный олимпийский комитет определил условия, необходимые для включения киберспортивных дисциплин в Олимпийские игры.

Лидеры мирового олимпийского движения заявили, что для включения этой дисциплины в Игры должен появиться орган, который сможет гарантировать соблюдение правил и положений олимпийского движения. Таким органом может стать ассоциация электронных видов спорта KeSPA.