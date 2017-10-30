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Опубликовано 30 октября 2017, 16:38

МОК назвал условия для включения киберспорта в Олимпийские игры

Соответствующие условия стали известны в рамках проведения олимпийского саммита в Швейцарии.

28 октября прошёл олимпийский саммит в швейцарском городе Лозанне. Международный олимпийский комитет определил условия, необходимые для включения киберспортивных дисциплин в Олимпийские игры.

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МОК определил условия для включения киберспорта в Олимпийские игры

Фото: © Flickr/Dota 2 The International

Лидеры мирового олимпийского движения заявили, что для включения этой дисциплины в Игры должен появиться орган, который сможет гарантировать соблюдение правил и положений олимпийского движения. Таким органом может стать ассоциация электронных видов спорта KeSPA.

Напомним, благодаря последней организации 27 января 2015 года киберспорт признали олимпийской дисциплиной второго уровня.

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Сергей Сурепин
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