Wolfenstein 2: The New Colossus прошли почти за час
Геймеры продолжают устанавливать новые рекорды по прохождению сюжета популярного шутера.
27 октября вышла Wolfenstein 2: The New Colossus. Уже на следующий день игрок под псевдонимом DraQu прошёл шутер почти за час.
На прохождение Wolfenstein 2: The New Colossus ушло чуть больше часа
Фото: © Кадр из видео YouTube/DraQu
Финский геймер поставил мировой рекорд. Он составляет 1 час 17 минут и 3 секунды.
Также DraQu принадлежит мировой рекорд по прохождению первой части — Wolfenstein: The New Order (1 час 31 минута и 16 секунд).