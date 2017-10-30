Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября 2017, 17:15

Wolfenstein 2: The New Colossus прошли почти за час

Геймеры продолжают устанавливать новые рекорды по прохождению сюжета популярного шутера.

27 октября вышла Wolfenstein 2: The New Colossus. Уже на следующий день игрок под псевдонимом DraQu прошёл шутер почти за час.

image

На прохождение Wolfenstein 2: The New Colossus ушло чуть больше часа

Фото: © Кадр из видео YouTube/DraQu

Финский геймер поставил мировой рекорд. Он составляет 1 час 17 минут и 3 секунды.

Также DraQu принадлежит мировой рекорд по прохождению первой части — Wolfenstein: The New Order (1 час 31 минута и 16 секунд).

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • wolfenstein
  • wolfenstein2thenewcolossus
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar