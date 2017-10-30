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Опубликовано 30 октября 2017, 17:30

В The Elder Scrolls V: Skyrim появились локации из "Готики"

Энтузиасты выпустили новую модификацию для ролевой игры, которая успела стать культовой.

Команда энтузиастов Orpheus Project выпустила новую версию своей модификации Gothic Orpheus для The Elder Scrolls V: Skyrim. Разработчики перенесли мир игры от Piranha Bytes в RPG от Bethesda.

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Фанаты перенесли "Готику" в The Elder Scrolls V: Skyrim

Фото: © Flickr/BagoGames

Для модификации фанаты вручную создали 32 квеста и 52 предмета, а персонажи Gothic Orpheus были озвучены актёрами Skyrim Voice Alliance. Модификация поддерживает не только обычную версию игры, но и специальное издание.

Загрузить модификацию можно по ссылке.

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Сергей Сурепин
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