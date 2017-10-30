В The Elder Scrolls V: Skyrim появились локации из "Готики"

Команда энтузиастов Orpheus Project выпустила новую версию своей модификации Gothic Orpheus для The Elder Scrolls V: Skyrim. Разработчики перенесли мир игры от Piranha Bytes в RPG от Bethesda.

Для модификации фанаты вручную создали 32 квеста и 52 предмета, а персонажи Gothic Orpheus были озвучены актёрами Skyrim Voice Alliance. Модификация поддерживает не только обычную версию игры, но и специальное издание.