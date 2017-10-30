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Опубликовано 30 октября 2017, 17:50

Стали известны системные требования Final Fantasy XV

Разработчики уверяют, что игрокам не придётся тратить лишние деньги на существенное обновление ПК.

Square Enix назвала официальные системные требования Final Fantasy XV: Windows Edition. Они отличаются от предварительных рекомендованных.

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Названы системные требования Final Fantasy XV: Windows Edition

Фото: © Flickr/Videogame Photography

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 (DirectX 11)
  • Оперативная память: 8 GB
  • Процессор: Intel Core i5-2400 (3.15 ghz) или AMD FX-6100 (3.3 ghz)
  • Видеокарта: Geforce GTX760

Рекомендованные:

  • Оперативная память: 16 GB
  • Процессор: Intel Core i7-3770 (3.4 ghz) или AMD FX-8350 (4.0 ghz)
  • Видеокарта: Nvidia GTX 1060

Final Fantasy XV: Windows Edition выйдет на ПК в начале 2018 года.

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Сергей Сурепин
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