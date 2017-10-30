Стали известны системные требования Final Fantasy XV
Разработчики уверяют, что игрокам не придётся тратить лишние деньги на существенное обновление ПК.
Square Enix назвала официальные системные требования Final Fantasy XV: Windows Edition. Они отличаются от предварительных рекомендованных.
Названы системные требования Final Fantasy XV: Windows Edition
Фото: © Flickr/Videogame Photography
Минимальные:
- ОС: Windows 10 (DirectX 11)
- Оперативная память: 8 GB
- Процессор: Intel Core i5-2400 (3.15 ghz) или AMD FX-6100 (3.3 ghz)
- Видеокарта: Geforce GTX760
Рекомендованные:
- Оперативная память: 16 GB
- Процессор: Intel Core i7-3770 (3.4 ghz) или AMD FX-8350 (4.0 ghz)
- Видеокарта: Nvidia GTX 1060
Final Fantasy XV: Windows Edition выйдет на ПК в начале 2018 года.