Объявлена подборка бесплатных игр Xbox Games with Gold на ноябрь
Microsoft опубликовала список игр, которые подписчики Xbox Live Gold смогут бесплатно получить в ноябре.
Компания Microsoft огласила список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам Xbox Live Gold в ноябре. Две из них будут доступны для Xbox One, ещё две — для Xbox 360.
Microsoft назвала подборку игр Xbox Live Gold на ноябрь
Фото: © Flickr/Alberto Yoan Arego Pulido
На Xbox One появится аркадный гоночный симулятор TrackMania Turbo. Игра будет доступна на протяжении всего месяца. Также владельцы этой консоли с 16 ноября получат доступ к Tales from the Borderlands.
Для Xbox 360 в первой половине месяца доступна будет Nights Into Dream, а во второй — Deadfall Adventures.