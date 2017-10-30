Объявлена подборка бесплатных игр Xbox Games with Gold на ноябрь

Microsoft опубликовала список игр, которые подписчики Xbox Live Gold смогут бесплатно получить в ноябре.

Компания Microsoft огласила список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам Xbox Live Gold в ноябре. Две из них будут доступны для Xbox One, ещё две — для Xbox 360.

Microsoft назвала подборку игр Xbox Live Gold на ноябрь Фото: © Flickr/Alberto Yoan Arego Pulido

На Xbox One появится аркадный гоночный симулятор TrackMania Turbo. Игра будет доступна на протяжении всего месяца. Также владельцы этой консоли с 16 ноября получат доступ к Tales from the Borderlands.