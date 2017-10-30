Resident Evil получила короткометражный фильм-пилот
Режиссёр нереализованного сериала по популярной игровой серии планирует запустить новый проект.
В 2015 году должен был выйти сериал "Арклей". Своё название работа получила в честь горной гряды к северу от Ракун-Сити, одного из основных мест действия франшизы Resident Evil.
Проектом занимался режиссёр Шон Леберт. Однако работа так и не сдвинулась с мёртвой точки, а режиссёр в итоге опубликовал десятиминутный фильм "Дэйв".
Создатель нереализованного сериала по Resident Evil выпустил короткометражный фильм-пилот
Фото: © Кадр из видео
Работа рассказывает о детективе Джеймсе Райнхардте. Он прибывает на место смерти своего брата Дэйва, погибшего при необычных обстоятельствах. Режиссёр планирует создать новый проект.