Resident Evil получила короткометражный фильм-пилот

В 2015 году должен был выйти сериал "Арклей". Своё название работа получила в честь горной гряды к северу от Ракун-Сити, одного из основных мест действия франшизы Resident Evil.

Проектом занимался режиссёр Шон Леберт. Однако работа так и не сдвинулась с мёртвой точки, а режиссёр в итоге опубликовал десятиминутный фильм "Дэйв".

Создатель нереализованного сериала по Resident Evil выпустил короткометражный фильм-пилот Фото: © Кадр из видео