Назван топ-3 советских концепт-кара

Речь идёт об автомобилях АЗЛК — "Москвич-2144-Истра", "ВАЗ-2702-Пони" и "НАМИ-ЛуАЗ-Прото", которые так и не появились на рынке.

Составлен топ-3 концепт-каров, которые были разработаны советскими инженерами, однако так и не поступили в серийное производство. Возглавляет рейтинг — разработка дизайнера Сергея Ивакина АЗЛК — "Москвич-2144-Истра" 1985 года. Макет прототипа был выпущен в 1991 году, однако из-за распада СССР развитие проекта прекратилось.

На втором месте оказался электрокар "ВАЗ-2702-Пони", презентация прототипа которого состоялось ещё в 1982 году. Эта машина могла стать первым отечественным электромобилем на советском рынке, однако при тестировании выяснилось, что батарея НЦ-125 требовала слишком частой профилактики при полных разрядах. Модель не стали дорабатывать, так как посчитали её слишком дорогостоящей.

Фото: ©Twitter

Третье место досталось внедорожнику "НАМИ-ЛуАЗ-Прото". Автомобиль с мотором МеМ3-245 от "Таврии", который был разработан советскими инженерами, представили в 1988 году, однако, как отмечает "Дейли мотор", он также не был представлен на рынке.