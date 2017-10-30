В Госдуме рассчитывают, что ИГИЛ прекратит своё существование до конца года

Владимир Шаманов также добавил, что задачи российской военной операции практически выполнены.

Глава Комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов выразил надежду, что до конца года сирийские военные восстановят контроль над восточной границей республики и боевики ИГИЛ* прекратят своё существование как военная структура.

Кроме того, он добавил, что российские военные практически выполнили поставленные перед ними задачи.

— В целом можно считать, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены, — сообщил Шаманов во время встречи комитетов нижней палаты парламента Казахстана и Госдумы.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что российские власти рассматривают возможность вывода части военных сил и сокращения количества самолётов и вертолётов в Сирии.