В Assassin's Creed: Origins нашли отсылки к Watch Dogs

Фанаты обнаружили в Assassin's Creed: Origins намёки на связь с Watch Dogs. Родственницей главного героя, изучающей его жизнь с помощью анимуса, оказалась сотрудница Abstergo — Лайла Хассан. В её ноутбуке есть фотографии и письма, которые имеют отношение к сюжету.