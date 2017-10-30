В Assassin's Creed: Origins нашли отсылки к Watch Dogs
Фанаты получили очередное подтверждение, что действие двух серий происходит в одной вселенной.
Фото © Ubisoft Montreal
Фанаты обнаружили в Assassin's Creed: Origins намёки на связь с Watch Dogs. Родственницей главного героя, изучающей его жизнь с помощью анимуса, оказалась сотрудница Abstergo — Лайла Хассан. В её ноутбуке есть фотографии и письма, которые имеют отношение к сюжету.
В Assassin's Creed: Origins нашли намёки на связь с Watch Dogs
Фото © Ubisoft Montreal
В одном из файлов можно найти информацию о смерти Оливье Гарно, креативного директора компании Abstergo Entertainment. Это развлекательное подразделение Abstergo, которое игрокам впервые представили в Assassin's Creed: Black Flag.
Благодаря этим файлам удалось выяснить, что Гарно часто совершал поездки в Чикаго — место действия первой Watch Dogs. Там он и был убит.