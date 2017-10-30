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Опубликовано 30 октября 2017, 18:40

В Assassin's Creed: Origins нашли отсылки к Watch Dogs

Фанаты получили очередное подтверждение, что действие двух серий происходит в одной вселенной.

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Фанаты обнаружили в Assassin's Creed: Origins намёки на связь с Watch Dogs. Родственницей главного героя, изучающей его жизнь с помощью анимуса, оказалась сотрудница Abstergo — Лайла Хассан. В её ноутбуке есть фотографии и письма, которые имеют отношение к сюжету.

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В Assassin's Creed: Origins нашли намёки на связь с Watch Dogs

Фото © Ubisoft Montreal

В одном из файлов можно найти информацию о смерти Оливье Гарно, креативного директора компании Abstergo Entertainment. Это развлекательное подразделение Abstergo, которое игрокам впервые представили в Assassin's Creed: Black Flag.

Благодаря этим файлам удалось выяснить, что Гарно часто совершал поездки в Чикаго — место действия первой Watch Dogs. Там он и был убит.

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Сергей Сурепин
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