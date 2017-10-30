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Опубликовано 30 октября 2017, 19:00

Энтузиаст воссоздал P.T. в игре от LEGO

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Работа принадлежит популярному видеоблогеру и была приурочена к празднованию Хеллоуина.

Автор YouTube-канала Bearly Regal в честь Хеллоуина создал играбельную версию демо-тизера отменённой Silent Hills от Хидео Кодзимы. Для этого он использовал LEGO Worlds — игра позволяет строить любые предметы и локации с помощью деталей конструктора LEGO.

Энтузиасту практически полностью удалось воссоздать все части уровня и "петли", благодаря которым главный герой всё время проходил по одной и той же части дома. На своём пути он время от времени встречает различных существ и сталкивается с паранормальными явлениями.

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Видеоблогер воссоздал хоррор P.T. в LEGO Worlds

Скриншот © L!FE

На работу фанат потратил 12 часов.

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Сергей Сурепин
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