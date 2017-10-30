Denuvo влияет на работу Assassin’s Creed: Origins
Разработчики французской студии использовали в своей новой игре сразу два вида антипиратской защиты.
Фото © Ubisoft Montreal
Пользователи помимо антипиратской системы Denuvo в Assassin’s Creed: Origins обнаружили защиту приложений VMProtect. По всей видимости, разработчики прибегли к этому после того, как хакеры всё чаще стали взламывать игры.
Защита Denuvo в Assassin’s Creed: Origins задействует 40% мощности процессора
Фото © Ubisoft Montreal
Принятые меры безопасности сделали игру очень требовательной к процессору. Сейчас Assassin’s Creed: Origins дополнительно задействует около 30–40% его ресурсов.
Пока хакеры не взломали Assassin’s Creed: Origins.