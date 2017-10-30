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Опубликовано 30 октября 2017, 19:15

Denuvo влияет на работу Assassin’s Creed: Origins

Разработчики французской студии использовали в своей новой игре сразу два вида антипиратской защиты.

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Пользователи помимо антипиратской системы Denuvo в Assassin’s Creed: Origins обнаружили защиту приложений VMProtect. По всей видимости, разработчики прибегли к этому после того, как хакеры всё чаще стали взламывать игры.

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Защита Denuvo в Assassin’s Creed: Origins задействует 40% мощности процессора

Фото © Ubisoft Montreal

Принятые меры безопасности сделали игру очень требовательной к процессору. Сейчас Assassin’s Creed: Origins дополнительно задействует около 30–40% его ресурсов.

Пока хакеры не взломали Assassin’s Creed: Origins.

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Сергей Сурепин
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