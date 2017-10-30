СМИ: Неймар жалеет, что променял "Барсу" на ПСЖ

Как сообщает Rusfootball.info, 25-летний бразильский форвард сожалеет о своём трансфере из Испании во Францию.

Ранее стало известно, что Неймар недоволен тренерской работой Унаи Эмери и несколько раз конфликтовал с 45-летним испанцем. Кроме того, бразилец страдает из-за того, что до сих пор не может приспособиться к жизни во Франции.

В качестве косвенного подтверждения того, что Неймар как минимум скучает по своей прошлой жизни в "Барселоне", можно рассмотреть вчерашний пост бразильца в "Инстаграме".

Así eran nuestros dias, yo contando las noticias @leomessi @luissuarez9 me alegro verlos hermanos Публикация от Nj neymarjr (@neymarjr) Окт 29 2017 в 7:19 PDT