СМИ: Неймар жалеет, что променял "Барсу" на ПСЖ
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Как сообщает Rusfootball.info, 25-летний бразильский форвард сожалеет о своём трансфере из Испании во Францию.
Ранее стало известно, что Неймар недоволен тренерской работой Унаи Эмери и несколько раз конфликтовал с 45-летним испанцем. Кроме того, бразилец страдает из-за того, что до сих пор не может приспособиться к жизни во Франции.
В качестве косвенного подтверждения того, что Неймар как минимум скучает по своей прошлой жизни в "Барселоне", можно рассмотреть вчерашний пост бразильца в "Инстаграме".
Напомним, в августе 2017 года Неймар перешёл в ПСЖ. Бразилец сыграл за французский клуб 11 матчей и забил 10 голов.