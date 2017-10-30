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Опубликовано 30 октября 2017, 10:21

СМИ: Неймар жалеет, что променял "Барсу" на ПСЖ

Фото: &copy;&nbsp;Twitter.com/MuroPoliticoMX

Фото: © Twitter.com/MuroPoliticoMX

Как сообщает Rusfootball.info, 25-летний бразильский форвард сожалеет о своём трансфере из Испании во Францию.

Ранее стало известно, что Неймар недоволен тренерской работой Унаи Эмери и несколько раз конфликтовал с 45-летним испанцем. Кроме того, бразилец страдает из-за того, что до сих пор не может приспособиться к жизни во Франции.

В качестве косвенного подтверждения того, что Неймар как минимум скучает по своей прошлой жизни в "Барселоне", можно рассмотреть вчерашний пост бразильца в "Инстаграме".

Así eran nuestros dias, yo contando las noticias @leomessi @luissuarez9 me alegro verlos hermanos

Публикация от Nj neymarjr (@neymarjr)

Напомним, в августе 2017 года Неймар перешёл в ПСЖ. Бразилец сыграл за французский клуб 11 матчей и забил 10 голов.

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Иван Линник
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