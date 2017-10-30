Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября 2017, 13:28

В Италии заявили, что боевики ИГИЛ после падения Ракки могут двинуться в Европу

Фото: &copy;REUTERS/Costas Baltas

Фото: ©REUTERS/Costas Baltas

Отмечается, что террористы, совершившие атаки в Берлине и Марселе, прибыли на лодках мигрантов.

Боевики ИГИЛ* после поражения в Ливии и Сирии могут направиться в Европу по маршрутам, которые используются для перевозки мигрантов. Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил национальный прокурор Италии по борьбе с мафией и терроризмом Франко Роберти.

— По этим маршрутам могут прибывать все, а значит, и террористы, особенно после недавнего падения Ракки, — заявил он, рассказав также о феномене "фантомных высадок" на итальянском побережье, из-за чего прибывшим в страну удаётся избежать проверок.

Роберти напомнил о том, что совершившие теракты в Берлине и Марселе боевики прибыли в Италию на лодках мигрантов.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

BannerImage
Алиса Донченко
  • Новости
  • Италия
  • Сирия
  • Ливия
  • ИГИЛ
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar