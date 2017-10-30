Кузнецова предложила подключить родителей к контролю за питанием в детских садах

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила подключить родителей к контролю за качеством питания в дошкольных учреждениях. Об этом она сообщила в ходе круглого стола "Вопросы обеспечения доступности и качества питания в детских учреждениях Камчатского края".

Кузнецова также напомнила, что аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка сейчас мониторит доступность питания в дошкольных учреждениях. При этом она отметила и сложность обеспечения питанием детских садов на Камчатке в связи с удалённостью и климатическими условиями на полуострове.

— Это значит, что и с обеспечением питанием детских учреждений вы сталкиваетесь с особенными проблемами: иная доступность продуктов, иная структура сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, иная стоимость и отдельных категорий продуктов питания, и доставки этих продуктов до потребителя. Такие проблемы характерны для ряда регионов, но именно на вашем примере мне хотелось бы понять, как они решаются и что можно сделать для того, чтобы решались ещё более эффективно, — отметила омбудсмен.

Кузнецова также назвала ряд проблем в регионе, связанных со сферой детского питания. Речь идёт о длительных сроках поставок, высокой стоимости продукции.