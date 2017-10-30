"В стиле Игоря Николаева". Звезда "Дома-2" Катя Жужа стала диджеем
Ведущая пообещала ставить музыку в стиле Джастина Бибера, а не "ограничиваться House".
Звезда "Дома-2" заявила SUPER, что собирается поехать в тур по городам России с собственным диджей-сетом. Ведущая рассказала, что прошла трёхмесячное обучение у DJ Martin.
— Я хочу стать диджеем. Только не как многие российские диджеи, которые ездят по гастролям с флешкой, засовывают их, и якобы они диджеи. А я прошла обучение три месяца. Поэтому теперь могу говорить: "Я настоящий диджей, который сводит треки", — сказала она.
Катя Жужа отметила, что 90% диджеев играют House, так как это легко сводить. Она же пообещала ставить музыку "в стиле Джастина Бибера и Игоря Николаева".