"В стиле Игоря Николаева". Звезда "Дома-2" Катя Жужа стала диджеем

Звезда "Дома-2" заявила SUPER , что собирается поехать в тур по городам России с собственным диджей-сетом. Ведущая рассказала, что прошла трёхмесячное обучение у DJ Martin.

— Я хочу стать диджеем. Только не как многие российские диджеи, которые ездят по гастролям с флешкой, засовывают их, и якобы они диджеи. А я прошла обучение три месяца. Поэтому теперь могу говорить: "Я настоящий диджей, который сводит треки", — сказала она.