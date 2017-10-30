Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября 2017, 14:05

"В стиле Игоря Николаева". Звезда "Дома-2" Катя Жужа стала диджеем

Ведущая пообещала ставить музыку в стиле Джастина Бибера, а не "ограничиваться House".

Звезда "Дома-2" заявила SUPER, что собирается поехать в тур по городам России с собственным диджей-сетом. Ведущая рассказала, что прошла трёхмесячное обучение у DJ Martin.

— Я хочу стать диджеем. Только не как многие российские диджеи, которые ездят по гастролям с флешкой, засовывают их, и якобы они диджеи. А я прошла обучение три месяца. Поэтому теперь могу говорить: "Я настоящий диджей, который сводит треки", — сказала она.

Катя Жужа отметила, что 90% диджеев играют House, так как это легко сводить. Она же пообещала ставить музыку "в стиле Джастина Бибера и Игоря Николаева".

BannerImage
Арина Демидова
  • Новости
  • Дом-2
  • Катя Жужа
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar