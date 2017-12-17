Топ-10 самых высокооплачиваемых геймеров 2017 года

Видеоигры в скором времени могут признать олимпийским видом спорта. И это не мудрено. Геймеры тренируются и работают, как и любые атлеты и гимнасты, тратя не меньше сил и энергии. Мы собрали топовых игроков в Dota 2, которые уже получили признание в мире. Посмотрите на эти молодые лица и только вдумайтесь, сколько они зарабатывают.