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Опубликовано 17 декабря 2017, 17:30

Топ-10 самых высокооплачиваемых геймеров 2017 года

Видеоигры в скором времени могут признать олимпийским видом спорта. И это не мудрено. Геймеры тренируются и работают, как и любые атлеты и гимнасты, тратя не меньше сил и энергии. Мы собрали топовых игроков в Dota 2, которые уже получили признание в мире. Посмотрите на эти молодые лица и только вдумайтесь, сколько они зарабатывают.

Фото: &copy; Flickr/artubr

Фото: © Flickr/artubr

10. Куртис Aui_2000 Лин, 25 лет, Канада($1,9 млн)

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За всю свою жизнь Куртис заработал $ 1 931 859.

9. Чу Shadow Зю, 20 лет, КНР ($1,9 млн)

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8. Жан Faith_bian Руида, 19 лет, КНР($1,9 млн)

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7. Жан y Йипин, 19 лет, КНР ($1,9 млн)

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6. Жу bLink Ян, 25 лет, КНР ($1,9 млн)

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5. Ли iceice Пен, 20 лет, КНР ($1,9 млн)

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4. Клинтон Fear Лумис, 29 лет, США($2,3 млн)

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3. Сумаил SumaiL Хасан, 18 лет, Пакистан($2,4 млн)

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2. Питер ppd Даджер, 26 лет, США($2,6 млн)

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1. Саахиль UNiVeRsE Арора, 28 лет, США ($2,7 млн)

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Алина Хохлова
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