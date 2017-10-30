ПСЖ и "Манчестер Сити" хотят выгнать из Лиги чемпионов за "жульничество"
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В интервью L'Equipe глава Ла Лиги (высшего дивизиона чемпионата Испании) Хавьер Тебас выступил с жёстким заявлением в отношении двух суперклубов.
По словам Тебаса, их надо выгнать из Лиги чемпионов за экономические махинации.
— В последние пять лет ПСЖ и "Манчестер Сити" были клубами, которые инвестировали больше всего в игроков. Поскольку их доходы не позволяют им столько вкладывать, они создали фиктивных спонсоров, которые к тому же связаны с государствами. Они дают деньги, несопоставимые с рынком. В ПСЖ конкретно можно говорить о Катаре, они продолжают жульничать. Почему бы их не исключить из Лиги чемпионов? Ведь если они дойдут до финала, это будет обманом по отношению к клубам, которые им проиграют. Это как допинг в велоспорте. Финансовая проверка должна происходить до соревнований.
Ранее сообщалось, что УЕФА проверит ПСЖ на соответствие финансовому fair play. Напомним, ранее Тебас пытался заблокировать переход из "Барселоны" в ПСЖ бразильского нападающего Неймара.