ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября 2017, 15:58

ПСЖ и "Манчестер Сити" хотят выгнать из Лиги чемпионов за "жульничество"

Фото: &copy; Reuters/Gonzalo Fuentes

Фото: © Reuters/Gonzalo Fuentes

В интервью L'Equipe глава Ла Лиги (высшего дивизиона чемпионата Испании) Хавьер Тебас выступил с жёстким заявлением в отношении двух суперклубов.

По словам Тебаса, их надо выгнать из Лиги чемпионов за экономические махинации.

— В последние пять лет ПСЖ и "Манчестер Сити" были клубами, которые инвестировали больше всего в игроков. Поскольку их доходы не позволяют им столько вкладывать, они создали фиктивных спонсоров, которые к тому же связаны с государствами. Они дают деньги, несопоставимые с рынком. В ПСЖ конкретно можно говорить о Катаре, они продолжают жульничать. Почему бы их не исключить из Лиги чемпионов? Ведь если они дойдут до финала, это будет обманом по отношению к клубам, которые им проиграют. Это как допинг в велоспорте. Финансовая проверка должна происходить до соревнований.

Ранее сообщалось, что УЕФА проверит ПСЖ на соответствие финансовому fair play. Напомним, ранее Тебас пытался заблокировать переход из "Барселоны" в ПСЖ бразильского нападающего Неймара.

BannerImage
Дмитрий Кузнецов
  • Новости
  • рфпл
  • ФК Манчестер Сити
  • ФК ПСЖ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar