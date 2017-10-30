ПСЖ и "Манчестер Сити" хотят выгнать из Лиги чемпионов за "жульничество"

— В последние пять лет ПСЖ и "Манчестер Сити" были клубами, которые инвестировали больше всего в игроков. Поскольку их доходы не позволяют им столько вкладывать, они создали фиктивных спонсоров, которые к тому же связаны с государствами. Они дают деньги, несопоставимые с рынком. В ПСЖ конкретно можно говорить о Катаре, они продолжают жульничать. Почему бы их не исключить из Лиги чемпионов? Ведь если они дойдут до финала, это будет обманом по отношению к клубам, которые им проиграют. Это как допинг в велоспорте. Финансовая проверка должна происходить до соревнований.