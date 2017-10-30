В паспортах россиян может появиться отметка о согласии на посмертное донорство

При этом любой гражданин сможет менять своё решение неограниченное число раз, обещают в Госдуме.

Законопроект "О посмертном донорстве" был внесён сегодня в Госдуму. В соответствии с документом, граждане смогут давать своё согласие на изъятие органов после смерти, либо фиксировать своё несогласие. А соответствующую отметку предлагается делать в паспортах россиян либо в водительском удостоверении. Кроме того, такая информация обязательно должна быть внесена в специализированную электронную базу данных, считают парламентарии. При этом любой гражданин сможет менять своё решение неограниченное число раз.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сегодня в России проводится только 30% от необходимого числа операций по трансплантации органов. При этом тот факт, что в законе до сих пор не описан механизм выражения отказа человека на изъятие его органов после смерти, вызывает обоснованное недоверие к самому институту посмертного донорства, указывают законодатели.

Отметим, что впервые вопрос о посмертном донорстве был на законодательном уровне поднят Госдумой ещё в 2014 году. Тем не менее инициатива долгое время находилась на рассмотрении, чтобы учесть все замечания со стороны экспертного сообщества.