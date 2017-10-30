Депутат ГД пожаловался на "лейтенантика" ГАИ, который остановил его машину

По словам Фатиха Сибагатуллина, при предыдущем главе управления ГИБДД МВД Татарстана "такого не было".

Депутат Госдумы от "Единой России" Фатих Сибагатуллин пожаловался на сотрудника ГИБДД, который остановил его автомобиль для досмотра. Об этом он рассказал в Казани на совещании депутатов по вопросам реализации федеральных целевых программ в Казани.

Фатих Сибагатуллин. Фото: ©Официальный сайт Государственной Думы РФ

— Написано "Госдума", а он ничего не признаёт — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я, говорит, никого не боюсь, — приводит слова Сибагатуллина "Реальное время".

Парламентарий заметил, что водитель по наивности пошёл открывать багажник по требованию инспектора, несмотря на то что машина является личным имуществом депутата, и напомнил, что "такого" при предыдущем главе управления ГИБДД МВД Татарстана не было.