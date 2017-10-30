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Опубликовано 30 октября 2017, 21:09

Электронная приёмная Госдумы расценила фамилию маршала Блюхера как ругань

Электронная приёмная Государственной думы не приняла жалобу жительницы Санкт-Петербурга Алины Беляевой, расценив как некорректную лексику адрес проспект Маршала Блюхера.

Электронная приёмная Государственной думы не приняла жалобу жительницы Санкт-Петербурга Алины Беляевой, расценив как мат адрес проспект Маршала Блюхера, указанный в обращении. Об этом женщина рассказала в паблике "Красивый Петербург | Калининский район" в соцсети "ВКонтакте".

— То есть, в понимании программы, когда я пишу эту улицу, то ругаюсь матом, например, так: "Какого Блюхера вы тут творите?!" — сообщила Беляева, отметив, что именно фамилию маршала СССР программа расценила как мат.

Василий Блюхер — маршал СССР, государственный и партийный деятель. В 1938 году он был арестован в ходе массовых репрессий и умер в Лефортовской тюрьме. Посмертно реабилитирован в марте 1956 года.

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Роман Босиков
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