Электронная приёмная Госдумы расценила фамилию маршала Блюхера как ругань

Электронная приёмная Государственной думы не приняла жалобу жительницы Санкт-Петербурга Алины Беляевой, расценив как некорректную лексику адрес проспект Маршала Блюхера.

Электронная приёмная Государственной думы не приняла жалобу жительницы Санкт-Петербурга Алины Беляевой, расценив как мат адрес проспект Маршала Блюхера, указанный в обращении. Об этом женщина рассказала в паблике "Красивый Петербург | Калининский район" в соцсети "ВКонтакте".

— То есть, в понимании программы, когда я пишу эту улицу, то ругаюсь матом, например, так: "Какого Блюхера вы тут творите?!" — сообщила Беляева, отметив, что именно фамилию маршала СССР программа расценила как мат.