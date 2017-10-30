Трамп поблагодарил тех, кто помог найти нападавших на консульство США в Бенгази
Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS
В заявлении, которое было в понедельник распространено Белым домом, американский президент Дональд Трамп обратился к семьям американцев, погибших при нападении на консульство США в Бенгази. Президент США отметил, что погибшие посол Кристофер Стивенс и трое других граждан США не забыты и никогда не будут забыты. Об этом сообщает ABC News.
NEW: Pres. Trump: Mustafa al-Imam "will face justice in the United States for his alleged role in" Benghazi attack. https://t.co/QbOkY38CUP pic.twitter.com/8ez7vGLUtx— ABC News (@ABC) 30 октября 2017 г.
— Боевик Мустафа аль-Имам предстанет перед правосудием в Соединённых Штатах за его предполагаемую роль в нападении в Бенгази, — сообщил Трамп.
Ранее Лайф сообщал, что Министерство внутренних дел и юстиции Ливии объявило об аресте ряда подозреваемых в нападении на генеральное консульство США в Бенгази, произошедшее в ночь на 12 сентября 2012 года.