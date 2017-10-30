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Регион
Опубликовано 30 октября 2017, 23:49

Трамп поблагодарил тех, кто помог найти нападавших на консульство США в Бенгази

Президент США Дональд Трамп. Фото: &copy; REUTERS

Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS

В заявлении, которое было в понедельник распространено Белым домом, американский президент Дональд Трамп обратился к семьям американцев, погибших при нападении на консульство США в Бенгази. Президент США отметил, что погибшие посол Кристофер Стивенс и трое других граждан США не забыты и никогда не будут забыты. Об этом сообщает ABC News.

— Боевик Мустафа аль-Имам предстанет перед правосудием в Соединённых Штатах за его предполагаемую роль в нападении в Бенгази, — сообщил Трамп.

Ранее Лайф сообщал, что Министерство внутренних дел и юстиции Ливии объявило об аресте ряда подозреваемых в нападении на генеральное консульство США в Бенгази, произошедшее в ночь на 12 сентября 2012 года.

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Майя Бондарь
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