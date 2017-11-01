Metal Gear Solid V получила поддержку PS4 Pro
Фото © Kojima Productions
Разработчики выпустили обновление не только для The Phantom Pain, но и для приквела Ground Zeroes.
Konami выпустила обновление для Metal Gear Solid V. Обе части игры — The Phantom Pain и Ground Zeroes — получили поддержку PS4 Pro.
Для Metal Gear Solid V вышел патч с поддержкой PS4 Pro
Фото © Kojima Productions
Разработчики улучшили производительность в игре и исправили баги. Обновление делает частоту кадров более стабильной.
Также игра теперь поддерживает более высокое разрешение — до 2560x1440.