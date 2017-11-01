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Опубликовано 1 ноября 2017, 12:19

Metal Gear Solid V получила поддержку PS4 Pro

Фото &copy; Kojima Productions

Фото © Kojima Productions

Разработчики выпустили обновление не только для The Phantom Pain, но и для приквела Ground Zeroes.

Konami выпустила обновление для Metal Gear Solid V. Обе части игры — The Phantom Pain и Ground Zeroes — получили поддержку PS4 Pro.

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Для Metal Gear Solid V вышел патч с поддержкой PS4 Pro

Фото © Kojima Productions

Разработчики улучшили производительность в игре и исправили баги. Обновление делает частоту кадров более стабильной.

Также игра теперь поддерживает более высокое разрешение — до 2560x1440.

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Сергей Сурепин
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