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Регион
Опубликовано 1 ноября 2017, 11:35

Украинцев обвинили в плагиате Pokemon Go

Фото &copy; Elyland

Фото © Elyland

Студия Niantic пока не подала иск и хочет решить произошедшее в досудебном порядке.

Студия Niantic, ответственная за популярную мобильную игру Pokemon Go, обвинила украинцев в плагиате. По информации Forbes, компанию Elyland уведомили в посягательстве на авторские права.

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Niantic обвинила украинскую студию в плагиате Pokemon Go

Фото © Elyland

Претензии касаются мобильной игры Draconius Go. Она копирует механики и решения, используемые в Pokemon Go. Обе игры завязаны на геолокации, пользователям необходимо ловить монстров, которые сражаются друг с другом.

В украинской студии заявили, что обвинения беспочвенны. Niantic пока не комментирует это заявление.

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Сергей Сурепин
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