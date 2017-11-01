Украинцев обвинили в плагиате Pokemon Go

Студия Niantic пока не подала иск и хочет решить произошедшее в досудебном порядке.

Студия Niantic, ответственная за популярную мобильную игру Pokemon Go, обвинила украинцев в плагиате. По информации Forbes, компанию Elyland уведомили в посягательстве на авторские права.

Niantic обвинила украинскую студию в плагиате Pokemon Go Фото © Elyland

Претензии касаются мобильной игры Draconius Go. Она копирует механики и решения, используемые в Pokemon Go. Обе игры завязаны на геолокации, пользователям необходимо ловить монстров, которые сражаются друг с другом.