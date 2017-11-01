Super Mario Run скачали 200 миллионов пользователей
Фото © Nintendo Entertainment Planning & Development
Разработчики не сообщили процент игроков, купивших полноценную версию мобильной игры.
Nintendo опубликовала финансовый отчёт за полгода. Согласно документу, мобильную игру Super Mario Run скачали более 200 миллионов раз.
Загрузки Super Mario Run превысили 200 миллионов
Фото © Nintendo Entertainment Planning & Development
Первые три уровня в игре доступны бесплатно. За доступ к остальному контенту необходимо заплатить 749 рублей.
Nintendo выпустила обновление 3.0. В игре появился режим Remix10. По словам разработчиков, прибыль от игры до сих пор не достигла желаемых показателей.