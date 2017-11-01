Super Mario Run скачали 200 миллионов пользователей

Разработчики не сообщили процент игроков, купивших полноценную версию мобильной игры.

Nintendo опубликовала финансовый отчёт за полгода. Согласно документу, мобильную игру Super Mario Run скачали более 200 миллионов раз.

Загрузки Super Mario Run превысили 200 миллионов Фото © Nintendo Entertainment Planning & Development

Первые три уровня в игре доступны бесплатно. За доступ к остальному контенту необходимо заплатить 749 рублей.