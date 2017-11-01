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Опубликовано 1 ноября 2017, 11:06

Super Mario Run скачали 200 миллионов пользователей

Фото &copy; Nintendo Entertainment Planning &amp; Development

Фото © Nintendo Entertainment Planning & Development

Разработчики не сообщили процент игроков, купивших полноценную версию мобильной игры.

Nintendo опубликовала финансовый отчёт за полгода. Согласно документу, мобильную игру Super Mario Run скачали более 200 миллионов раз.

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Загрузки Super Mario Run превысили 200 миллионов

Фото © Nintendo Entertainment Planning & Development

Первые три уровня в игре доступны бесплатно. За доступ к остальному контенту необходимо заплатить 749 рублей.

Nintendo выпустила обновление 3.0. В игре появился режим Remix10. По словам разработчиков, прибыль от игры до сих пор не достигла желаемых показателей.

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Сергей Сурепин
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