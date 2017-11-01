Продажи Super Mario Odyssey превысили два миллиона копий

Всего за три дня игру купила практически треть владельцев консоли Nintendo Switch.

Компания Nintendo опубликовала финансовый отчёт. Согласно документу, с 27 октября было продано два миллиона копий Super Mario Odyssey, включая физические и цифровые издания.

За три дня Super Mario Odyssey разошлась тиражом в два миллиона копий Фото © Nintendo Entertainment Planning & Development

Сейчас самой продаваемой игрой для Switch остаётся The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которую купили 4,7 миллиона человек. На втором месте Mario Kart 8 Deluxe — 4,42 миллиона проданных копий.