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Опубликовано 1 ноября 2017, 10:41

Продажи Super Mario Odyssey превысили два миллиона копий

Фото &copy;&nbsp;Nintendo Entertainment Planning &amp; Development

Фото © Nintendo Entertainment Planning & Development

Всего за три дня игру купила практически треть владельцев консоли Nintendo Switch.

Компания Nintendo опубликовала финансовый отчёт. Согласно документу, с 27 октября было продано два миллиона копий Super Mario Odyssey, включая физические и цифровые издания.

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За три дня Super Mario Odyssey разошлась тиражом в два миллиона копий

Фото © Nintendo Entertainment Planning & Development

Сейчас самой продаваемой игрой для Switch остаётся The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которую купили 4,7 миллиона человек. На втором месте Mario Kart 8 Deluxe — 4,42 миллиона проданных копий.

Super Mario Odyssey стартовала со второго места розничного чарта в Великобритании.

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Сергей Сурепин
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