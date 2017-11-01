За год PS4 купили 20 миллионов раз

Sony отчиталась о продажах последнего квартала. Компании удалось реализовать 4,2 миллиона консолей PS4. Это на 300 тысяч больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом.

Компании удалось повысить прогноз по количеству проданных консолей к концу 2017 финансового года с 18 до 19 миллионов. Игровое подразделение Sony принесло за прошедшие три месяца 3,81 миллиарда долларов, что на 35,4% больше по сравнению с прошлым годом. Прибыль остановилась в районе 480 миллионов долларов.