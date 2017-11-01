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Опубликовано 1 ноября 2017, 10:16

За год PS4 купили 20 миллионов раз

Фото &copy; Flickr/Leon Terra

Фото © Flickr/Leon Terra

Суммарное количество отгруженных консолей к октябрю составило 67,5 миллиона экземпляров.

Sony отчиталась о продажах последнего квартала. Компании удалось реализовать 4,2 миллиона консолей PS4. Это на 300 тысяч больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом.

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Sony продала больше 20 миллионов консолей PS4 за год

Фото © Flickr/Leon Terra

Компании удалось повысить прогноз по количеству проданных консолей к концу 2017 финансового года с 18 до 19 миллионов. Игровое подразделение Sony принесло за прошедшие три месяца 3,81 миллиарда долларов, что на 35,4% больше по сравнению с прошлым годом. Прибыль остановилась в районе 480 миллионов долларов.

Основной источник прибыли Sony — игры для PS4 и сами консоли. Прибыль выросла на 346%.

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Сергей Сурепин
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