Папа римский Франциск признался, что иногда засыпает во время молитвы

Папа римский, который часто молится с закрытыми глазами, рассказал, что во время молитвы ощущает себя ребёнком на руках отца, а это способствует дремоте. По словам понтифика, святая Тереза тоже засыпала во время молитвы и даже считала, что Богу это нравится, поэтому в таком сне нет ничего предосудительного.