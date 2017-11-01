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Регион
Опубликовано 1 ноября 2017, 09:22

Папа римский Франциск признался, что иногда засыпает во время молитвы

80-летний понтифик стал гостем итальянского католического канала TV2000. Во время интервью он признался, что несколько раз засыпал во время молитвы, но не видит в этом ничего страшного, сообщает The Guardian.

Папа римский, который часто молится с закрытыми глазами, рассказал, что во время молитвы ощущает себя ребёнком на руках отца, а это способствует дремоте. По словам понтифика, святая Тереза тоже засыпала во время молитвы и даже считала, что Богу это нравится, поэтому в таком сне нет ничего предосудительного.

80-летний глава католической церкви поделился информацией о режиме своего дня. Франциск рассказал, что ложится спать не позже девяти часов вечера, зато встаёт уже в четыре утра. При этом понтифик практикует послеобеденный отдых, что позволяет ему выдерживать напряжённый папский график.

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Татьяна Кондратьева
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