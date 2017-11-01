Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 ноября 2017, 14:00

В Steam вышла игра по "Рику и Морти"

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

В качестве главного героя разработчики выбрали Огурчика Рика из одного из эпизодов мультсериала.

31 октября в Steam вышла игра Piccled Ricc. Она посвящена одному из эпизодов третьего сезона мультсериала "Рик и Морти".

image

В Steam вышла игра, посвящённая Огурчику Рику

Скриншот © L!FE

В экшене, который создала студия RedSquare, нужно управлять Огурчиком Риком — учёным Риком Санчезом. По сюжету мультсериала он превратил себя в огурец.

Ранее разработчики этой игры выпустили симуляторы спиннера и вейпера.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • рикиморти
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar