В Steam вышла игра по "Рику и Морти"
Скриншот © L!FE
В качестве главного героя разработчики выбрали Огурчика Рика из одного из эпизодов мультсериала.
31 октября в Steam вышла игра Piccled Ricc. Она посвящена одному из эпизодов третьего сезона мультсериала "Рик и Морти".
В Steam вышла игра, посвящённая Огурчику Рику
Скриншот © L!FE
В экшене, который создала студия RedSquare, нужно управлять Огурчиком Риком — учёным Риком Санчезом. По сюжету мультсериала он превратил себя в огурец.
Ранее разработчики этой игры выпустили симуляторы спиннера и вейпера.