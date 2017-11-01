В Steam вышла игра по "Рику и Морти"

В качестве главного героя разработчики выбрали Огурчика Рика из одного из эпизодов мультсериала.

31 октября в Steam вышла игра Piccled Ricc. Она посвящена одному из эпизодов третьего сезона мультсериала "Рик и Морти".

В Steam вышла игра, посвящённая Огурчику Рику Скриншот © L!FE

В экшене, который создала студия RedSquare, нужно управлять Огурчиком Риком — учёным Риком Санчезом. По сюжету мультсериала он превратил себя в огурец.