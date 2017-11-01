Слуцкий заявил, что готов к отставке в "Халл Сити"
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46-летний российский специалист, потерпев с британским клубом седьмое поражение в 14-ти сыгранных турах Чемпионшипа, сообщил, что примет любое решение руководства команды относительно его дальнейшей карьеры.
В разговоре с Hull Daily Mail после поражения "Халла" от "Мидлсбро" (1:3) главный тренер команды Леонид Слуцкий рассказал, что готов принять собственную отставку, если клубное руководство примет такое решение.
— В такой ситуации я приму любое решение руководства. 15 туров — нормальный срок для принятия решения. Наибольшее давление исходит от меня самого. Я всегда провожу анализ ситуации, и мой нынешний уровень меня не устраивает, — отметил россиянин. — Если руководство позволит мне продолжить работу, я буду продолжать стараться изменить ситуацию к лучшему. Мы провели вместе только 15 матчей. Я должен строить команду заново, а давать мне на это время или нет — решать владельцам.
Напомним, в Чемпионшипе сезона 2017/18 сыграно уже 14 туров. Результаты "Халл Сити" следующие: в семи встречах английский клуб Слуцкого потерпел поражение, в трёх победил и ещё четыре завершил с ничейным результатом. На данный момент в активе "тигров" 15 очков и 17-е место из 24 возможных в турнирной таблице первенства Футбольной лиги Англии.