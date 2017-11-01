Слуцкий заявил, что готов к отставке в "Халл Сити"

— В такой ситуации я приму любое решение руководства. 15 туров — нормальный срок для принятия решения. Наибольшее давление исходит от меня самого. Я всегда провожу анализ ситуации, и мой нынешний уровень меня не устраивает, — отметил россиянин. — Если руководство позволит мне продолжить работу, я буду продолжать стараться изменить ситуацию к лучшему. Мы провели вместе только 15 матчей. Я должен строить команду заново, а давать мне на это время или нет — решать владельцам.