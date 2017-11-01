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Опубликовано 1 ноября 2017, 14:30

Серверы Fortnite не выдержали наплыва игроков

Фото &copy; Epic Games

Фото © Epic Games

В режим Battle Royale одновременно сыграло более 800 тысяч пользователей, и у шутера начались проблемы.

Epic Games сообщила, что в прошедшие выходные Fortnite одновременно запустило около 811 тысяч человек. Разработчики объяснили, что с наплывом игроков связаны технические неполадки, которые сопровождали игру в прошлые выходные.

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Наплыв игроков вызвал проблемы с серверами в Fortnite

Фото © Epic Games

27 октября игроки начали жаловаться, что они испытывают трудности при авторизации. В результате этого серверы пришлось временно отключить для устранения неполадок.

Ранее Fortnite Battle Royale побила рекорд Dota 2 и League of Legends, преодолев отметку в 10 миллионов пользователей за две недели после выхода игры.

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Сергей Сурепин
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