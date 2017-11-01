Серверы Fortnite не выдержали наплыва игроков
Фото © Epic Games
В режим Battle Royale одновременно сыграло более 800 тысяч пользователей, и у шутера начались проблемы.
Epic Games сообщила, что в прошедшие выходные Fortnite одновременно запустило около 811 тысяч человек. Разработчики объяснили, что с наплывом игроков связаны технические неполадки, которые сопровождали игру в прошлые выходные.
Наплыв игроков вызвал проблемы с серверами в Fortnite
Фото © Epic Games
27 октября игроки начали жаловаться, что они испытывают трудности при авторизации. В результате этого серверы пришлось временно отключить для устранения неполадок.
Ранее Fortnite Battle Royale побила рекорд Dota 2 и League of Legends, преодолев отметку в 10 миллионов пользователей за две недели после выхода игры.