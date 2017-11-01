Серверы Fortnite не выдержали наплыва игроков

В режим Battle Royale одновременно сыграло более 800 тысяч пользователей, и у шутера начались проблемы.

Epic Games сообщила, что в прошедшие выходные Fortnite одновременно запустило около 811 тысяч человек. Разработчики объяснили, что с наплывом игроков связаны технические неполадки, которые сопровождали игру в прошлые выходные.

Наплыв игроков вызвал проблемы с серверами в Fortnite Фото © Epic Games

27 октября игроки начали жаловаться, что они испытывают трудности при авторизации. В результате этого серверы пришлось временно отключить для устранения неполадок.