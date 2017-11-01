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Опубликовано 1 ноября 2017, 15:00

Konami увеличила прибыль благодаря мобильному подразделению

Фото &copy; KADOKAWA CORPORATION

Фото © KADOKAWA CORPORATION

Издательская компания заработала на 24,5 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Konami опубликовала очередной отчёт. За три месяца, которые закончились 30 сентября, издатель заработал за счёт игр 509 миллионов долларов.

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Мобильное подразделение вновь позволило Konami увеличить квартальную прибыль

Фото © KADOKAWA CORPORATION

Этот показатель на 28,7% больше по сравнению с 2016 годом. За сравниваемый период выручка составила 395 миллионов долларов.

Чистая прибыль составила 170 миллионов долларов — на 34 миллиона больше по сравнению с 2016 годом. Основной источник дохода — мобильное подразделение. Игру Yu-Gi-Oh! Duel Links скачали 55 миллионов раз, а Pro Evolution Soccer 2017 достигла 50 миллионов загрузок.

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Сергей Сурепин
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