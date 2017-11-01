Konami увеличила прибыль благодаря мобильному подразделению
Фото © KADOKAWA CORPORATION
Издательская компания заработала на 24,5 процента больше по сравнению с прошлым годом.
Konami опубликовала очередной отчёт. За три месяца, которые закончились 30 сентября, издатель заработал за счёт игр 509 миллионов долларов.
Мобильное подразделение вновь позволило Konami увеличить квартальную прибыль
Фото © KADOKAWA CORPORATION
Этот показатель на 28,7% больше по сравнению с 2016 годом. За сравниваемый период выручка составила 395 миллионов долларов.
Чистая прибыль составила 170 миллионов долларов — на 34 миллиона больше по сравнению с 2016 годом. Основной источник дохода — мобильное подразделение. Игру Yu-Gi-Oh! Duel Links скачали 55 миллионов раз, а Pro Evolution Soccer 2017 достигла 50 миллионов загрузок.