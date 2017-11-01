Konami увеличила прибыль благодаря мобильному подразделению

Издательская компания заработала на 24,5 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Konami опубликовала очередной отчёт. За три месяца, которые закончились 30 сентября, издатель заработал за счёт игр 509 миллионов долларов.

Мобильное подразделение вновь позволило Konami увеличить квартальную прибыль Фото © KADOKAWA CORPORATION

Этот показатель на 28,7% больше по сравнению с 2016 годом. За сравниваемый период выручка составила 395 миллионов долларов.