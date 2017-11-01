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Регион
Опубликовано 1 ноября 2017, 15:30

PlayerUnknown's Battlegrounds стала самой транслируемой игрой

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/PC Gamer

Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Аналитики отчитались о третьем квартале 2017 года. Игра обогнала League of Legends.

Компания Streamlabs, занимающаяся обработкой пожертвований стримерам, опубликовала отчёт за третий квартал 2017 года. PlayerUnknown's Battlegrounds транслировали более 3,8 миллиона часов на одном только Twitch.

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PlayerUnknown's Battlegrounds стала самой транслируемой игрой третьего квартала 2017 года

Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Популярная MOBA League of Legends опустилась на второе место с результатом в 2,5 миллиона часов стриминга. По сравнению со вторым кварталом, количество игроков, одновременно транслирующих PlayerUnknown's Battlegrounds на платформе Twitch, выросло на 67% — с 15 до 25 тысяч.

При этом показатели YouTube стали ниже: шутер в третьем квартале в среднем транслировали 8,2 тысячи человек в месяц (было 9,3 тысячи).

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Сергей Сурепин
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