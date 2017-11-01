Аналитики отчитались о третьем квартале 2017 года. Игра обогнала League of Legends.

Компания Streamlabs, занимающаяся обработкой пожертвований стримерам, опубликовала отчёт за третий квартал 2017 года. PlayerUnknown's Battlegrounds транслировали более 3,8 миллиона часов на одном только Twitch.

PlayerUnknown's Battlegrounds стала самой транслируемой игрой третьего квартала 2017 года Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Популярная MOBA League of Legends опустилась на второе место с результатом в 2,5 миллиона часов стриминга. По сравнению со вторым кварталом, количество игроков, одновременно транслирующих PlayerUnknown's Battlegrounds на платформе Twitch, выросло на 67% — с 15 до 25 тысяч.