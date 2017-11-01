Авторы Star Wars: Battlefront 2 изменят систему лутбоксов
Разработчики шутера обратили внимание на негативную реакцию пользователей после бета-теста.
Студия DICE и издатель Electronic Arts рассказали об изменениях местной системы получения нового оружия и улучшений. Это касается лутбоксов в Star Wars: Battlefront 2.
Авторы Star Wars: Battlefront 2 уменьшат значимость лутбоксов
После бета-тестирования игроки жаловались на прокачку классов и скорость открытия контента. Он почти полностью был скрыт в лутбоксах, из которых выпадали дополнительные виды оружия и способности. Теперь разработчики обещают исправить ситуацию.
Star Wars: Battlefront 2 выйдет 16 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.