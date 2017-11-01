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Опубликовано 1 ноября 2017, 16:00

Авторы Star Wars: Battlefront 2 изменят систему лутбоксов

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/EA Star Wars

Скриншот видео youtube.com/EA Star Wars

Разработчики шутера обратили внимание на негативную реакцию пользователей после бета-теста.

Студия DICE и издатель Electronic Arts рассказали об изменениях местной системы получения нового оружия и улучшений. Это касается лутбоксов в Star Wars: Battlefront 2.

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Авторы Star Wars: Battlefront 2 уменьшат значимость лутбоксов

Скриншот видео youtube.com/EA Star Wars

После бета-тестирования игроки жаловались на прокачку классов и скорость открытия контента. Он почти полностью был скрыт в лутбоксах, из которых выпадали дополнительные виды оружия и способности. Теперь разработчики обещают исправить ситуацию.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет 16 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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