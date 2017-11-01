Авторы Star Wars: Battlefront 2 изменят систему лутбоксов

Студия DICE и издатель Electronic Arts рассказали об изменениях местной системы получения нового оружия и улучшений. Это касается лутбоксов в Star Wars: Battlefront 2.

После бета-тестирования игроки жаловались на прокачку классов и скорость открытия контента. Он почти полностью был скрыт в лутбоксах, из которых выпадали дополнительные виды оружия и способности. Теперь разработчики обещают исправить ситуацию.