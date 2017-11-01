Россия не станет выдавать Черногории подозреваемого в попытке госпереворота

В экстрадиции было отказано, поскольку мужчина получил статус беженца на территории РФ.

Россия не будет выдавать властям Черногории бывшего жителя Подгорицы Анание Никича, которого подозревают в попытке совершить госпереворот. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что рассмотрели прошение об экстрадиции Анание Никича от черногорского Минюста. Однако мужчина получил официальный статус беженца в России, поэтому запрос не может быть удовлетворён.

Уточняется, что сотрудники Гепрокуратуры руководствуются Европейской конвенцией о выдаче от 1957 года. Министру юстиции Черногории направили соответствующее уведомление ещё 9 октября.

Местные СМИ писали, что Анание Никич занимал место постоянного переводчика в Демократическом фронте Черногории, представлявшем оппозиционные силы. Считается, что мужчина мог планировать теракты на парламентских выборах в 2016 году.