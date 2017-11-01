Володин: Недопустимо романтизировать революции

По мнению спикера Госдумы, трагические события 1917 года показали, что насильственные перевороты в обществе —

далеко не лучший метод для достижения перемен.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что нельзя героизировать людей и романтизировать революции.

— Революции — это в первую очередь насильственный захват власти. Недопустимо романтизировать революции и героизировать людей, свергающих законные правительства, обрекающих свои народы на страдания, — отметил председатель нижней палаты.

По мнению Вячеслава Володина, чтобы уверенно идти вперёд, нужно делать соответствующие выводы из прошлого. Он напомнил, что споры касательно революции 1917 года не утихают по сей день, не завершено много дискуссий, а на важные вопросы не найдены однозначные ответы. Однако некоторые уроки истории очевидны для всех.