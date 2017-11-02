1 ноября ЦРУ опубликовало полмиллиона документов, обнаруженных на компьютере Усамы бен Ладена в Абботтабаде. Помимо персонального дневника, переписки и видео, сотрудники агентства также обнаружили библиотеку видеоигр и аниме.

На компьютере Усамы бен Ладена нашли библиотеку ретроигр и аниме Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org Creative Commons, flickr / Kenny Louie

Судя по документам, Бен Ладен предпочитал эмуляторы игровых приставок и аркадных автоматов, а также хранил небольшую коллекцию скриншотов из игр. В их списке есть New Super Mario Bros, Animal Crossing: Wild World, а также игры по аниме Naruto, Bleach и Dragon Ball.