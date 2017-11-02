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Опубликовано 2 ноября 2017, 09:48

На компьютере Усамы бен Ладена нашли библиотеку ретроигр

О подробностях личной жизни террориста стало известно из опубликованных материалов ЦРУ.

Коллаж &copy; L!FE &nbsp;Фото: &copy; Wikipedia.org Creative Commons, flickr / Kenny Louie

Коллаж © L!FE  Фото: © Wikipedia.org Creative Commons, flickr / Kenny Louie

1 ноября ЦРУ опубликовало полмиллиона документов, обнаруженных на компьютере Усамы бен Ладена в Абботтабаде. Помимо персонального дневника, переписки и видео, сотрудники агентства также обнаружили библиотеку видеоигр и аниме.

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На компьютере Усамы бен Ладена нашли библиотеку ретроигр и аниме

Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org Creative Commons, flickr / Kenny Louie

Судя по документам, Бен Ладен предпочитал эмуляторы игровых приставок и аркадных автоматов, а также хранил небольшую коллекцию скриншотов из игр. В их списке есть New Super Mario Bros, Animal Crossing: Wild World, а также игры по аниме Naruto, Bleach и Dragon Ball.

Также на компьютере были установлены казуальные головоломки вроде Zuma, а в списке торрентов находился файл для загрузки стратегии про игрушечных солдатиков Army Men 2.

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Сергей Сурепин
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