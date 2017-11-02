На компьютере Усамы бен Ладена нашли библиотеку ретроигр
О подробностях личной жизни террориста стало известно из опубликованных материалов ЦРУ.
1 ноября ЦРУ опубликовало полмиллиона документов, обнаруженных на компьютере Усамы бен Ладена в Абботтабаде. Помимо персонального дневника, переписки и видео, сотрудники агентства также обнаружили библиотеку видеоигр и аниме.
На компьютере Усамы бен Ладена нашли библиотеку ретроигр и аниме
Судя по документам, Бен Ладен предпочитал эмуляторы игровых приставок и аркадных автоматов, а также хранил небольшую коллекцию скриншотов из игр. В их списке есть New Super Mario Bros, Animal Crossing: Wild World, а также игры по аниме Naruto, Bleach и Dragon Ball.
Также на компьютере были установлены казуальные головоломки вроде Zuma, а в списке торрентов находился файл для загрузки стратегии про игрушечных солдатиков Army Men 2.