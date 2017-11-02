Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в ноябре

Компания Sony официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в ноябре.

В ноябре владельцы PS Plus и консоли PS4 смогут бесплатно загрузить Worms Battlegrounds и Bound. Также ещё одна игра будет поддерживать PS VR — Until Dawn: Rush of Blood.