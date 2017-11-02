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Опубликовано 2 ноября 2017, 10:11

Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в ноябре

Фото: &copy; facebook.com/VGUOfficial

Фото: © facebook.com/VGUOfficial

Компания Sony официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в ноябре.

В ноябре владельцы PS Plus и консоли PS4 смогут бесплатно загрузить Worms Battlegrounds и Bound. Также ещё одна игра будет поддерживать PS VR — Until Dawn: Rush of Blood.

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Объявлена подборка игр PS Plus на ноябрь

Фото: © facebook.com/VGUOfficial

Владельцы PS3 получат R-Type Dimensions и Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic, а обладатели PS Vita смогут загрузить Dungeon Punks и Broken Sword 5: The Serpent’s Curse [Ep. 1 & 2].

Список игр обновится 7 ноября.

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Сергей Сурепин
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